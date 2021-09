Em entrevista ao "Daily Pop", da E! News, Demi Lovato revelou que teve um encontro com extraterrestres em Joshua Tree, no deserto da Califórnia. No programa, a cantora frisou que o momento foi "lindo e incrível" .

"Basicamente, vi um globo azul a uns 15 metros de mim, talvez menos, e estava a flutuar a uns três ou quatro metros do chão", contou a artista norte-americana.

"Mudou, definitivamente, a forma como vejo o mundo. Tens um pressentimento e depois de repente esse pressentimento é confirmado", confessou Demi Lovato, que se preparar para estrear "Unidentified", série sobre vidas extraterrestres.