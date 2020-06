Atriz voltou a juntar-se com a filha e o neto após as autoridades britânicas aliviarem as restrições sociais por causa da pandemia.

Durante a fase de quarentena por causa da COVID-19, Judi Dench entreteve os seus fãs com uma série de vídeos que se tornaram virais na rede social TikTok onde aparece em danças coordenadas com o neto, cada um em sua casa. Nos últimos meses, Sam Williams, de 22 anos, ganhou popularidade graças aos vídeos com a sua famosa avó de 85 anos, mas também porque muitos o confundiram com o artista Ed Sheeran. Este domingo (14), finalmente foi possível o reencontro familiar após o alívio das restrições decidido pelo Primeiro-Ministro britânico Boris Johnson. Inevitavelmente, Sam juntou-se com Judi Dench, e convocou ainda a mãe, a atriz Finty Williams, para uma dança familiar. Respeitando a distância social no jardim, o trio festejou ao som de "Laxed (Siren Beat)", uma música que se tornou viral precisamente no TikTok. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram