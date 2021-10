Segundo a Porto Editora, que chancela a obra, a ação narrativa decorre no verão de 2003, quando os Estados Unidos intervieram militarmente no Iraque. Em Estocolmo, um árbitro afegão de futebol é assassinado, sendo Giuseppe Costa, pai de um dos jogadores, acusado do crime. A Polícia decide consultar Hans Rekke, um especialista em técnicas de interrogatório reconhecido mundialmente.

“Com um admirável raciocínio, Rekke descarta por completo a investigação preliminar, fazendo desmoronar todo o caso. Costa é libertado e a Polícia não sabe que caminho seguir. Contudo, Micaela Vargas, uma jovem agente, que fora afastada do processo, “não baixa os braços e volta a procurar Rekke”, adianta a editora.

“Uma circunstância insólita e dramática juntará uma vez mais esta dupla singular, agora decidida a retomar o enigmático caso que acaba por conduzi-los a uma caça ao terrorista levada a cabo pela CIA e à guerra dos talibãs contra a música”, avança ainda.

David Lagercrantz nasceu em 1962, na Suécia. Em 2011 publicou a história de Zlatan Ibrahimovic (“Jag är Zlatan Ibrahimovic”), que foi traduzido para mais de trinta línguas. Em 2013, aceitou o convite para continuar a saga “Millennium”, após a morte do seu compatriota Stieg Larsson (1954-2004) e, dois anos depois publicou o seu primeiro volume da série.

“Obscuritas” é o primeiro título da sua nova saga policial, onde dá a conhecer a dupla de investigadores Rekke e Vargas.