Olivia Rodrigo lançou esta quinta-feira, dia 1 de abril, o seu novo single, “deja vu".O tema faz parte do álbum de estreia da cantora norte-americana, que será lançado no dia 21 de maio.

Para a Universal Music, "deja vu” reafirma o estatuto de Olivia Rodrigo como "uma das jovens artistas emergentes mais promissoras deste ano". Escrita pela jovem artista no outono do ano passado, a canção foi produzida pelo colaborador e coautor Dan Nigro (Conan Gray, Carly Rae Jepsen, Lewis Capaldi).

“O conceito de ‘déjà vu’ sempre me fascinou e achei que poderia usá-lo numa canção sobre os sentimentos complexos depois do fim de um relacionamento”, conta Olivia Rodrigo em comunicado. “Comecei a escrever e a gravar ‘deja vu’ no outono passado e diverti-me muito a criar as diferentes melodias e texturas sonoras que podem ouvir por toda parte", remata a artista.

O videoclip de “deja vu” foi realizado por Allie Avital e é protagonizado por Talia Ryder. O vídeo foi filmado na praia de Malibu.