O presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, determinou no passado domingo a suspensão temporária dos espetáculos programados para todos os equipamentos culturais do concelho, informou o autarca em comunicado. A decisão foi tornada pública depois de um espetáculo de A Pipoca Mais Doce, Nilton e Hugo Sousa no Pavilhão Multiusos de Guimarães.

Esta terça-feira, dia 13 de outubro, segundo o site da autarquia, a Câmara de Guimarães decidiu, em reunião da Proteção Civil Municipal, voltar atrás com a decisão e a autorizar os eventos culturais do concelho.

A partir de agora, os novos eventos e espetáculos culturais têm de ser aprovados pela delegada de saúde do concelho. "A realização de eventos em equipamentos culturais do município e espaços públicos de Guimarães, a partir de agora, apenas serão autorizados mediante um parecer vinculativo da Autoridade de Saúde, conforme proposta do Presidente da Câmara Municipal, Domingos Bragança, aprovada por unanimidade em reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizada esta terça-feira, 13 de outubro", pode ler no site da Câmara Municipal de Guimarães.

A autarquia explica que "esta decisão resulta da situação epidemiológica que atualmente se verifica no concelho, obrigando a adopção de medidas mais restritivas do que aquelas que atualmente estão previstas no quadro legal".