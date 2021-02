O "Desconcerto" de António Zambujo, César Mourão, Luísa Sobral e Miguel Araújo, previsto para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em fevereiro e março deste ano, acontecerá de 26 a 30 de janeiro de 2022, anunciou a promotora.

Espetáculo original, que António Zambujo, César Mourão, Luísa Sobral e Miguel Araújo estrearam ao vivo em 2018, "Desconcerto" teve origem numa viagem de férias dos três amigos - César Mourão, Miguel Araújo e António Zambujo - ao Algarve.

Entre conversas e guitarradas, acabaram por perceber que estavam a criar e a improvisar canções em conjunto sem outro intuito que não o de se divertirem. As boas memórias e a vontade de as partilhar com o público estiveram na base da conceção do espetáculo. E também do convite a Luísa Sobral, "ela própria uma improvisadora peculiar, de quem são fãs e amigos", para se lhes juntar, adianta a promotora.

Os bilhetes previamente adquiridos deverão ser trocados até ao dia 15 de maio, no local de compra, para uma das novas sessões, de acordo com a disponibilidade da sala, acrescenta a promotora.