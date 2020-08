Desconectados é o novo projeto a solo de Pedro Vidal, guitarrista e diretor musical de Jorge Palma, parceiro de estúdio e palco dos Wraygunn, guitarrista e companheiro de discos e digressões durante oito anos dos Blind Zero, assim como produtor musical e ator em "Filhos do Rock".

Em conversa com o SAPO Mag, o músico revelou que já tinha a ideia para o projeto há algum tempo.

"Não é uma ideia nova. Eu sempre gostei de fazer músicas, sempre gostei de compor, apesar de ter feito a maior parte da minha carreira a tocar com outros artistas e com outras bandas. Isso deu-me sempre muito orgulho e foi uma coisa que sempre gostei de fazer... mas sempre gostei de compor. Só nos últimos dois anos é que, de certa forma, me apaixonei mais um bocadinho pela língua portuguesa e pelas histórias na língua portuguesa, pelas canções em língua portuguesa, e comecei então a criar desafios a mim próprio", conta.

"Comecei a tentar a escrever algumas canções. Deitei muitas ao lixo, entretanto. E tenho tido um apoio enorme do Carlos Tê, que sempre me ajudou a tentar melhor as coisas, a melhorar a escrita", revela.

O primeiro single do projeto já se encontra disponível e irá fazer parte do álbum de estreia "Liberdade Incondicional", que tem data de edição prevista para o início do próximo ano. O tema homónimo da banda conta um videoclipe gravado no Coliseu de Lisboa e no qual participam os amigos que acompanham Pedro Vidal desde sempre, Jorge Palma, Blind Zero e Wraygunn - veja aqui o vídeo.

"A escolha de singles é sempre uma questão complicada porque podemos pensar m várias perspectivas... se queremos chegar a rádios ou se queremos fazer isto ou aquilo. Na minha perspectiva, penso no que é importante para o projeto e para mim. Neste caso, 'Desconectados' é uma boa canção e é uma canção que representa o espírito deste projeto", sublinhou.

O disco "Liberdade Incondicional" será composto por 10 temas, quatro da autoria de Carlos Tê, um com a colaboração de Manuel Cruz, que deu palavras a uma música de Pedro Vidal, e ainda um dueto com o seu mestre e amigo Jorge Palma. O disco foi masterizado por Mário Barreiros. "É um sonho e é um privilégio contar com eles", rematou.