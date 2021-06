José Cid foi o convidado da emissão desta quarta-feira, dia 2 de junho, da rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar", do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença. No segmento, Ana Galvão leu as perguntas preparadas por Joana Marques e Filipa Galrão para o cantor.

Durante a conversa, o artista recordou um episódio de "Extremamente Desagradável". "Tenho um problema enorme com a Joana Marques. Desde que fez aquele podcast na Rádio Renascença sobre o meu Grammy, a minha vida modificou-se completamente", frisou.

"Um mês depois tive um concerto na Praça do Comércio, para 200 mil pessoas, que durante três horas me assobiaram do princípio ao fim, foi uma coisa horrível e só se gritava Joana Marques na Praça do Comércio. O próprio Presidente da República, que esteve presente em palco, em vez de me dar um abraço, puxou-me as orelhas e disse: 'Você atreveu-se a enfrentar a grande Joana Marques'. A minha vida alterou-se profundamente", disse José Cid.

O vídeo tornou-se viral nas redes sociais e soma já mais de 10 mil visualizações.

Veja o vídeo: