"Destroyer passou pelo Musicbox aquando da apresentação de 'Kaputt', em 2012, e do EP 'Five Spanish Songs', em 2013. O regresso estava previsto para 2020, com uma data adiada pela situação pandémica", lembrou o comunicado.

Os bilhetes para o espetáculo do antigo membro dos The New Pornographers já estão à venda, por 22 euros.