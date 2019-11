O DJ Earworm, conhecido pelos seus mashups com dezenas de temas, lançou um novo vídeo onde junta os 100 maiores sucessos dos últimos dez anos. "Decade of Pop: 100 Song Mashup" foi lançada esta semana no Youtube e soma já milhares de visualizações.

Em apenas três minutos, o DJ e produtor recorda uma centena de canções que chegaram aos principais tops mundiais de música.

"Rolling in the Deep", de Adele, "Call me Maybe", de Carly rae Jepsen, "God’s Plan", de Drake, "Shape of You", de Ed Sheeran, "Believer", dos Imagine Dragons, "Sorry", de Justin Bieber, "Moves Like Jagger", dos Maroon 5, "Rock Star", de Post Malone, "Stay With Me", de Sam Smith, "Work", de Rihanna, e "What Makes you Beautiful", dos One Direction, são alguns dos temas que fazem parte do mashup.

Veja o vídeo: