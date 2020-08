O 512º aniversário da Cidade do Funchal é comemorado em 21 de agosto.

"Este ano, devido aos constrangimentos decorrentes da pandemia da COVID-19 e de forma a salvaguardar a segurança e o bem-estar de todos, a autarquia preparou o espaço para acolher 90 espectadores, sendo que todos os interessados em assistir ao concerto devem fazer a sua inscrição através do e-mail teatro.municipal@cm-funchal.pt", refere a nota de imprensa da autarquia.

As comemorações arrancam na terça-feira com a inauguração da exposição "80 Anos da Chegada dos Gibraltinos à Madeira", no átrio dos Paços do Concelho do Funchal, e que recorda a passagem de cerca de 2.000 gibraltinos pela Madeira, na sua maioria mulheres e crianças, durante a Segunda Guerra Mundial.

A exposição integra trabalhos de alunos das escolas do Funchal, Universidade Sénior do Funchal e de um grupo de utentes do Ginásio da Barreirinha.

Paralelamente, será também apresentada uma pequena exposição com algumas fotos sobre este episódio da passagem dos gibraltinos pela Madeira.

Nos dias 13, 20 e 27 de agosto, a Câmara vai dinamizar, nos bairros sociais da autarquia, quatro sessões de contos e teatro de rua infantojuvenil, tendo como parceiros a contadora de histórias Leda Pestana e o grupo Teatro Bolo do Caco.

No dia 21 de agosto, outra das novidades deste ano é o facto de a cerimónia oficial das Comemorações decorrer no Teatro Baltazar Dias.

As celebrações findam com a 2ª edição do "Funchal Náutico", o programa da autarquia que congrega diversas iniciativas de mar durante o mês de agosto, com destaque, no dia 22 de agosto, para a III Regata de Canoas Tradicionais de Santa Maria Maior e, no dia 23, a XXV Prova de Mar José da Silva «SACA», com partida do Cais do Funchal.