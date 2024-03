A 25 de maio, a Praia da Barreirinha, no Funchal, vai receber como habitualmente uma série de concertos a partir das 15h30, indica a organização em comunicado.

Kiko Dinucci, apresentado como “um dos mais influentes nomes da música paulista da última década”, dá o pontapé de saída, seguindo-se Bia Ferreira, uma artista e ativista brasileira, e Mistune, uma banda de fusão neo-folk japonesa sediada em Berlim.

Seguem-se os concertos das bandas portuguesas Glockenwise, “que regressam à Madeira para apresentar ‘Gótico Português’” e Capitão Fausto, que voltam com “Subida Infinita”, quinto álbum da banda.

Para fechar o alinhamento de sábado, conhecido como o principal dia do festival, sobem ao palco Pelada, um duo canadiano que funde as batidas eletrónicas com hinos de protesto, e a DJ Lizz, “princesa do neoperreo”.

O bilhete para o Aleste custa 30 euros e dá acesso a toda a programação a ter lugar na tarde de sábado na Praia da Barreirinha, e aos eventos de acesso livre dos restantes dias.

O primeiro dia de festival, dia 23, arranca no Jaca Hostel do Funchal com a participação de La Flama, seguindo-se um jantar convívio no Museu Café, desenvolvido pela Biqueira, projeto de investigação gastronómica regional, e terminando com o DJ Pedro da Linha.

Na sexta-feira, a proposta é um passeio à Ponta de São Lourenço, que inclui viagem de barco e concerto surpresa com vista para o mar. Segue-se um primeiro momento de arraial no Largo do Socorro, no Funchal, com várias atuações, concertos e uma feira de artesanato, roupa e outros produtos.

Para terminar o evento, e depois do ponto alto de sábado, domingo é dia de rumar ao norte da ilha, para “uma tarde de descompressão” no Jaca Hostel do Porto da Cruz, que conta com ‘brunch’ e a música de King Kami e DJ Pizza.