De manhã, às 10:30 (hora local e de Lisboa), sobe ao palco virtual o espetáculo de dramaturgia contemporânea “Leituras Assistidas”, promovido por Klaus Novais e Dílson Maria, que contará com a participação de um autor angolano (Fernando Carlos), uma autora brasileira (Grace Passô) e um autor português (Ricardo Cabaça).

Às 17:00, irá realizar-se o espetáculo de música, teatro e dança “A Língua Portuguesa Entre Nós”, promovido por José Teixeira, que contará com a participação de dois bailarinos, quatro atores e dois músicos.

As atividades vão ser transmitidas através do Facebook.

Durante esta semana decorre uma campanha digital sobre a língua portuguesa através da publicação de citações de autores lusófonos e textos de enquadramento sobre este idioma na mesma página do Facebook.

A nível global, o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, em parceria com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, em inglês) e a ONU News, organiza o evento comemorativo do Dia Mundial da Língua Portuguesa, em formato virtual, com outras entidades, e que será disponibilizado, a partir das 12:00 (de Lisboa e Luanda) no canal de Youtube do instituto Camões e partilhado no Facebook, Twitter e LinkedIn.

As comemorações iniciam-se com a transmissão de mensagens do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, dos chefes de Estado de Portugal e de Cabo Verde, Marcelo Rebelo de Sousa e Jorge Carlos Fonseca, respetivamente, do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, do secretário executivo da CPLP, Gonçalo Ribeiro Telles, e do representante permanente de Portugal junto da UNESCO, Sampaio da Nóvoa.

Serão igualmente divulgados testemunhos em vídeo de escritores, desportistas, cientistas, artistas e demais individualidades, com destaque para José Ramos-Horta, Carminho, Manuel Alegre, Adriana Calcanhoto, Maria Manuel Mota, Mia Couto, Germano Almeida, Flora Gomes, Milton Hatoum, Fernando Pimenta e José Tolentino Mendonça.

Para encerrar a iniciativa será transmitido um concerto com Aline Frazão (Angola), Ivan Lins (Brasil), Teófilo Chantre (Cabo Verde), Manecas Costa (Guiné-Bissau), Stewart Sukuma (Moçambique), João Gil (Portugal), Tonecas Prazeres (São Tomé e Príncipe) e Zé Camarada (Timor-Leste) que permanecerá disponível e de acesso público no YouTube.

O dia 05 de maio foi proclamado pela UNESCO como Dia Mundial da Língua Portuguesa, tendo a organização reconhecido “o importante papel que a língua portuguesa tem na preservação e disseminação da civilização e da cultura humanas”.

A língua portuguesa é atualmente falada por mais de 265 milhões de pessoas.

Além de Angola, integram a CPLP Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.