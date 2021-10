Apesar de a música estar sempre presente e ser banda sonora das novas vidas, esta sexta-feira, dia 1 de outubro, celebra-se o seu dia. Para festejar a data, o SAPO Mag escolheu algumas das melhores canções portuguesas de 2021.

A playlist disponível no Spotify conta com alguns dos temas que marcaram os primeiros nove meses de 2021. A lista conta, por exemplo, com canções de Gisela João, Ana Moura, Rita Vian, Sean Riley & The Slowriders, Jorge Benvinda ou PZ

Na playlist do SAPO Mag poderá ainda ouvir canções de Guga, Diogo Piçarra & Bispo, Salvador Sobral, Bárbara Tinoco & Bárbara Bandeira, Tomás Adrião, Violet ou Jimmy P.

Playlist SAPO Mag:

Gisela João - Não Fico Para Dormir

Guga - Amor Antigo

Carolina Deslandes - Eco

Ana Moura - Andorinhas

António Zambujo - Lote B

Salvador Sobral - mar de memórias

Bárbara Tinoco & Bárbara Bandeira - Cidade

Diogo Piçarra & Bispo - Monarquia

Tomás Adrião - Deixa-me Estar

y.azz x b-mywingz - Too Far

Jimmy P - Faz De Conta

Callaz - Atonal Heavy Metal Song

Jorge Benvinda - Dejavu

Maria Reis - Balúrdio

Mira Quebec - Trust Issues

Oma Nata - Confusing to Her Feelings

Paraguaii - Phisique

PZ - Daqui para Fora

Rita Vian - HPA

Sean Riley & The Slowriders - Hide

Violet - Psyche