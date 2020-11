Diogo Piçarra e Vitor Kley juntaram-se para o tema "Nada É Para Sempre". No videoclipe do single, que foi lançado esta quarta-feira, dia 4 de novembro, os dois artistas 'transformam-se em gigantes' e passeiam pelas ruas de Lisboa.

"Desde que ouvi o tema 'O Sol' percebi que tinha de trabalhar com o Vitor. Entretanto ele foi crescendo cada vez mais e mais, até que num dia de promoção aqui em Portugal ele conheceu o meu trabalho e desde aí ficámos sempre em contacto, sempre a trocar ideias, até chegarmos ao tema 'Nada É Para Sempre'. Inicialmente composta por mim e pelo Benji Price, pensei logo em mostrar ao Vitor essa ideia e a partir daí foi tudo muito fácil", conta Diogo Piçarra.

"Só a intuição para nos dizer… porque bateu forte nos dois, foi evidente para ambos que esta era a música que teríamos de cantar juntos”, recorda Vitor Kley".

Ambos os artistas trabalharam na letra de “Nada é Para Sempre”. Já gravação do tema foi feita em setembro deste ano, aproveitando a estadia de Vitor Kley em Portugal. "Quando fomos para estúdio, parecia que éramos amigos de escola. Já brincávamos um com o outro, trocávamos ideias e é lindo quando existem estas conexões verdadeiras com artistas com quem nunca tínhamos trabalhado", confessa Vitor Kley.

"Sinto-me muito grato e estou louco para que esta música vá para o Mundo. Acho que as pessoas vão amar e acho que vai ser um grande sucesso. Já é, quando nos faz bem e a gente faz com felicidade e foi exatamente o que eu senti quando estava a gravar com o Diogo", remata o artista brasileiro.