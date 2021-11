O músico Dino D’Santiago vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 2 de abril, anunciou hoje a promotora Everything is New.

Prestes a lançar o novo álbum, “Badiu”, o artista refere que o disco “o conjunto de canções que compõem este álbum foram inspiradas na jornada do povo Badiu do interior da ilha de Santiago até às metrópoles da América e Europa, até à minha Quarteira umbilical”.

“A música é o grande passaporte da cultura cabo-verdiana no mundo. Presente em todos os momentos marcantes da história do país, é através dela que as memórias ancestrais são catalogadas e transportadas para o futuro. Estou mais otimista do que nunca com o futuro, disposto a dar voz à poesia mas também à vida, tal como ela é, bela e trágica”, acrescentou, citado no comunicado de anúncio do concerto.

Os bilhetes vão ser colocados à venda na terça-feira, às 10:00, com o valor de 20 euros para a plateia.