O registo, que conta com a participação de nomes como Branko, Pedro Mafama, Moullinex e Here's Johnny, recupera três canções de "Mundu Nôbu", o álbum que editou em outubro, reiventadas à luz de novas batidas.

"A ideia era ir à procura de quem compreendia essa estética [do álbum] e com as sonoridades de uma noite no B.Leza, de uma noite no Lux ou no Musicbox" - todos espaços de música de Lisboa -, afirmou Dino d'Santiago, a partir de Paraty (Brasil), onde atua hoje no âmbito da Festa Literária Internaciona Flip.

O EP apresenta remisturas de "Nova Lisboa", "Nôs Funaná" e "Sô Bô", canções que Dino d'Santiago diz serem das mais bem acolhidas pelo público nestes meses em que o novo álbum tem sido apresentado ao vivo.

"Elas nasceram com um rosto e foram ganhando diferentes olhares. Eram canções que via de uma forma e ganham agora outra", afirmou à Lusa.

"Mundu Nôbu", editado em outubro, sintetiza a visão de Dino d'Santiago da música que é portuguesa, tem raízes em Cabo Verde e, de forma mais lata, na lusofonia e uma marca da música eletrónica internacional.