Diogo Faro está de volta aos palcos. Depois de correr o país com o seu "Lugar Estranho" e de editar o seu quarto livro, "Processo de Humanização em Curso", o humorista vai levar parte dos conteúdos da sua última edição para um espectáculo.

A 5 de março, Diogo Faro apresenta"Processo de Humanização em Curso" no Cinema São Jorge e dia 10 de março sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

"Nascemos livres, para logo sermos acorrentados a estereótipos de como devemos pensar, agir ou ser. Como sentir o género, como viver a sexualidade, como pensar o privilégio de classe ou pigmentação. Mas podemos não nos conformar e podemos questionar. Não será o género uma construção social com regras obsoletas? A sexualidade não poderá ser fluída? A monogamia faz sentido? O privilégio não poderá ser diluído a bem da justiça social? A existência de bilionários é razoável? Não, de maneira alguma, isso é certo. Para esta já temos a resposta. Sobre o resto, e ainda mais, falaremos no Processo de Humanização em Curso, tentando crescer ao questionar. Se não aprendermos nada, pelo menos rimo-nos pelo caminho", frisa o humorista.

Os bilhetes para estas duas datas já estão à venda e os preços variam entre os 14 euros e os 17 euros.