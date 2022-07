Segundo a editora, Diogo Piçarra atuará a 13 de outubro em Madrid, no dia seguinte em Barcelona e, a 16 de outubro, em Sevilha.

Depois de Espanha, seguirá para o Reino Unido, onde a 9 de novembro se apresenta no Jazz Café em Londres. A 12 de novembro estará no La Cigalle, em Paris, e no dia seguinte no Casino 2000 em Mondfor-Les-Bans, Luxemburgo.

Estes seis concertos acontecerão depois de Diogo Piçarra tocar a 1 de outubro, na Altice Arena, em Lisboa, e no dia 8 no Multiusos de Guimarães.

A digressão "Vem Cantar Comigo" começou em 2021 e "representou a estreia do artista num formato totalmente a solo", lembrou a editora.

Diogo Piçarra, com mais de uma década de carreira na música pop, tem três álbuns de estúdio, sendo o mais recente "South Side Boy", de 2019.