BILHETES:

SILVER: Bilhete + Welcome Pack de merchandise com uma bandeira e um poster. Permite a entrada antecipada no concerto com acesso ao Golden Circle (perto do palco). Este bilhete estará à venda em exclusivo nos canais de venda MEO: Lojas, Online e TV.

GOLD: Bilhete + Welcome Pack de merchandise com uma bandeira e um poster. Permite a entrada antecipada no concerto com acesso ao Golden Circle (perto do palco) e acesso a sessão de Q&A com Diogo Piçarra às 18h 30, no Altice Arena.

PLATINUM: Bilhete+ Welcome Pack de merchandise com uma bandeira e um poster. Permite a entrada antecipada no concerto com acesso ao Golden Circle (perto do palco), acesso ao ensaio geral para o Altice Arena a acontecer em Lisboa no início de Março e Meet & Greet com Diogo Piçarra no ensaio geral.

Todos os bilhetes de qualquer categoria, quando comprados através dos canais MEO, receberão uma pulseira exclusiva "South Side Boy".