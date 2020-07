Diogo Piçarra voltou a adiar o seu concerto de estreia na Altice Arena, em Lisboa. O espectáculo que estava inicialmente agendado para dia 28 de março de 2020, foi adiado para 12 de setembro e é agora novamente adiado para 20 de março de 2021.

"O concerto encontra-se esgotado, não sendo por isso possível o cumprimento das regras estabelecidas pela DGS para espetáculos em recintos fechados, que se encontram em vigor, pelo menos, até ao dia 30 de setembro – e que implicam a existência de plateias sentadas e uma lotação não superior a 50% do espaço", explica a Universal Music em comunicado.

Segundo a editora, os bilhetes já adquiridos são válidos para a nova data. "No seguimento do Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março de 2020, que estabeleceu as medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados entre os dias 28 de fevereiro do presente ano até ao 90º dia útil seguinte ao fim do Estado de Emergência, os bilhetes adquiridos para o espetáculo do Diogo Piçarra, na Altice Arena, inicialmente previsto para 28 de março, e depois para o dia 12 de setembro, continuam a ser válidos para a data de 20 de março de 2021, não estando, por isso, prevista a devolução do preço dos bilhetes", explica, em comunicado, a Universal Music.