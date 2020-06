A Disney anunciou esta segunda-feira, dia 22 de junho, a reabertura, de forma faseada, dos seus parques temáticos em Paris.

"Temos o prazer de anunciar que, a partir de 15 de Julho de 2020, a Disneyland Paris vai iniciar uma reabertura gradual do resort, começando pelos dois Parques, Disneyland e Walt Disney Studios, Disney's Newport Bay Club e Disney Village.

Aquando da reabertura, serão tomadas todas as medidas de saúde e segurança para garantir a saúde e segurança dos hóspedes e empregados da Disney", pode ler-se no comunicado partilhado nas redes sociais.

Foi ainda avançado o calendário de abertura gradual dos hotéis: o Cheyenne reabre a 20 de julho; o Santa Fe a 3 de agosto; e o Disneyland a 7 de setembro. O Sequoia Lodge e o Davy Crockett vão permanecer fechados este verão e reabertura será em data ainda por anunciar.

No site oficial, a Disneyland Paris explica ainda que serão adoptadas várias medidas de segurança para a equipa e para os visitantes. As medidas incluem uma menor lotação dos parques e "a necessidade de reservar os bilhetes com antecedência para permitir a verificação do número diário de visitantes".

"Consequentemente, algumas experiências, espetáculos ou eventos estarão indisponíveis ou poderão ser modificados após a reabertura, dependendo do desenvolvimento das medidas e das recomendações de segurança e saúde das autoridades públicas", explica o comunicado.