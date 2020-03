Elisa e Marta Carvalho conquistaram os portugueses com "Medo de Sentir", sendo as escolhidas para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que acabou por ser cancelado devido à pandemia da COVID-19. Apesar das notícias menos boas, as duas jovens artistas guardam boas memórias de toda a aventura e, em conversa com o SAPO Mag via Skype, voltaram a recordar a canção. Veja o vídeo.

