Jessica Athayde esteve esta terça-feira, dia 28 de setembro, no programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença. No programa, a atriz da SIC foi desafiada a participar na rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar".

No segmento, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão escreveram perguntas umas para as outras.

"Dizes que a Rita Pereira não te fala. Isso é uma sorte, não é?", perguntou Inês Lopes Gonçalves a Jessica Athayde. "Ora bem, o que é que tenho a dizer sobre isso? Por acaso, estive num evento (...) e até tivemos uma cena de 'olá, estás boa? tudo bem? o teu filho e tal?'. Portanto, já ouvimos a voz uma da outra", revelou.

Veja o vídeo: