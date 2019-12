O diretor revelou que a participação do DJ holandês vai coincidir com “uma inovação no evento, com a colocação de um segundo palco aberto a DJs do concelho e portugueses para que possam mostrar o seu valor”.

Elogiando “o apoio da Galp”, que “possibilitou a vinda de muitos jovens espanhóis ao evento de 2019”, Luís Montez reiterou a aposta em “continuar a ter espanhóis em cada uma das noites da festa”.

Da parte da gasolineira, Joana Garoupa reiterou a disponibilidade para continuar a “parceria nascida em 2019” e explicou que o evento “é também um laboratório que pode permitir falar com um público que tem uma relação com a mobilidade” no sentido de promover uma reflexão “sobre a temática das deslocações”.

A autarca de Matosinhos destacou que o evento se insere na “estratégia de afirmação do concelho a nível nacional e internacional”.

Sobre o aumento do número de palcos, Luís Montez explicou que a ideia “é privilegiar os DJ locais que se querem mostrar” sendo que os “critérios de seleção serão ainda anunciados”.

O preço dos bilhetes comprados até 31 de dezembro é de 20 euros (para um dia) e 30 euros (para os dois), enquanto para os acessos VIP variam entre os 50 e 85 euros. Comprados no dia sobem para 28 e 38 euros, respetivamente, enquanto para os VIP os valores se mantêm.