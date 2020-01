A passagem da digressão "Madame X", de Madonna, chegou ao fim esta quinta-feira, dia 23 de janeiro. No total, a 'rainha da pop' agendou oito concertos para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, mas acabou por cancelar dois espetáculos (19 e 22 de janeiro) devido a lesões.

Apesar dos problemas físicos, a cantora norte-americana subiu ao palco da sala lisboeta esta quinta-feira para encerrar a passagem da digressão "Madame X" por Portugal. Madonna segue agora viagem para Londres e Paris.

Segundo o site de fãs Madonna Underground, o concerto começou atrasado uma hora e quarenta minutos, tendo terminado depois da uma da manhã. A publicação avança ainda que Dino D'Santiago voltou a juntar-se à 'rainha da pop' em palco para juntos cantarem "Sodade".

Já segundo Madonna Mad-Eyes.net, a cantora não interpretou o tema "Crave", mas brindou o público com versos de "Like a Virgin", "Memories", de Barbra Streisand, e "I’m Still Standing", de Elton John. O site avança ainda que a fotografia tirada em palco com uma polaroid foi vendida por seis mil euros a uma enfermeira brasileira.

O concerto desta quinta-feira foi de despedida a Lisboa, mas o regresso da cantora a Portugal poderá acontecer nos próximos meses, com o final da sua digressão pela Europa - para já, Madonna ainda não confirmou se irá voltar a viver na capital portuguesa para acompanhar o seu filho David Banda.

Leia alguns dos comentários sobre o último concerto de Madonna em Lisboa: