Joana Marques regressou esta terça-feira, dia 1 de fevereiro, ao programa das manhãs da Rádio Renascença. No regresso de "Extremamente Desagradável", o podcast português mais ouvido no Spotify em 2021, analisou alguns dos acontecimentos que marcaram as últimas semanas.

"Voltei, finalmente. Digam-me uma coisa... passou-se alguma coisa na minha ausência? (...) Tudo não sei, mas o Rui Rio passou-se, certamente", começou por gracejar a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou ainda o tempo de antena do CDS-PP e a nova edição do "Big Brother Famosos", da TVI.

Veja o vídeo: