A Comic Con Portugal e a Restart juntaram-se para para "criar um programa de cursos que visam a construção de um futuro profissional através de formação em diversas áreas relacionadas com a cultura pop".

A Comic Con Academy tem como objetivo "levar à comunidade uma oferta formativa profissional na área do Cinema, TV & Vídeo, Imagem, Eventos, Música & Som, New Media & Comunicação e Gaming".

"Um dos maiores objetivos da Comic Con Portugal é levar a felicidade às pessoas através do entretenimento. E porque não, levarmos também conhecimento e formação para esta mesma indústria? Dessa forma ajudamos a fomentar talentos que serão o futuro da cultura Pop em Portugal. A parceria com a Restart é perfeita, uma vez que, o sistema de ensino assenta num modelo muito próprio, onde a componente teórica e prática estão sempre lado a lado, sendo por isso uma referência no mercado criativo", frisa Paulo Cardoso, CEO da Comic Con Portugal.

De acordo com a organização, o projeto assenta no "Método Restart", uma inovação "exclusiva da Restart para que cada aluno, no seu curso, tenha acesso à profundidade, flexibilidade, responsabilidade, abertura e inovação, que o seu futuro merece".

"A Comic Con Academy nasceu para proporcionar a toda a comunidade pop a possibilidade de desenvolver os seus conhecimentos nas áreas de formação que suportam todo este mundo de imaginação e criatividade. Notamos que ao longo de todas as edições a curiosidade e a vontade de construir uma carreira profissional nesta área têm crescido exponencialmente", sublinha Carlos Sá, membro da direção da Restart.

Para matrículas e mais informações: https://comic-con-academy.com/

Cursos disponíveis:

Game Production

Edição De Vídeo

Criação E Produção De Videojogos

Produção Audiovisual

Storytelling

Podcasting