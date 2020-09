Sara Correia editou o segundo álbum esta sexta-feira, dia 25 de setembro. Nas palavras da fadista, "Do Coração" engloba várias formas de amar e ser amado.

O disco conta com os singles "Dizer Não" e "Chegou Tão Tarde". "Do Coração" inclui ainda os temas "Porquê do Fado", com letra e música de Carolina Deslandes, e “Por Perto”, de Jorge Cruz. Manuela de Freitas assina a letra de “Os Teus Recados” (fado triplicado) e Diogo Clemente a de “Antes Que Digas Adeus” (Fado Maria). Diogo Clemente escreve ainda para “Por Passares” com música de Vitorino e “O Pórtico” com música de Mário Pacheco. O produtor musical do disco é também o autor de “Tu Ganhas Sempre”.

Em exclusivo ao SAPO Mag, Sara Correia apresentou o seu novo álbum. Veja o vídeo:

"Lembro-me bem quando conheci a Sara. no Sr. Vinho onde tocava na altura. Ela devia ter uns 15 anos. E lembro-me de ter terminado de tocar para ela, e dizer à Maria da Fé que tinha sido a cantora mais incrível que tinha ouvido ali. Sempre gostei muito de a ouvir cantar, e agora que tive a honra de fazer uma música para ela, de eternizar essa música com ela no seu disco, sinto-me tão feliz, tão orgulhoso e tão honrado, que nem sei o que possa dizer para quantificar isto tudo... Espero que este disco seja mais um passo para que as pessoas a conheçam, porque a Sara faz bem à nossa saúde", recorda António Zambujo, que assina o tema “Solidão” com Paulo Abreu Lima, o único dueto do disco.