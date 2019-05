Além das atuações, a final do Festival Eurovisão da Canção contou com atuações de artistas convidados. Madonna foi uma das grandes estrelas da noite, roubando algum protagonismo aos concorrentes.

No palco, a artista fez uma viagem entre o futuro e o passado - Madonna apresentou o seu novo single, "Future", que conta com a participação de Quavo, um dos integrantes do grupo Migos, e recordou "Like a Prayer".

Veja a atuação:

A atuação de Madonna arrancou ao som de sinos de igreja e com um coro numas escadas instaladas no coração do palco. No início de "Like a Prayer", a 'rainha da pop' subiu a palco com um véu preto e com uma pala no olho.

Depois da viagem ao passado, a artista norte-americana apresentou pela primeira vez ao vivo o tema "Future", lançado esta sexta-feira, dia 17. A atuação contou ainda com a participação de Quavo.

No final, dois dos bailarinos surgiram abraçados com uma bandeira da Palestina e outra de Israel, levando a mensagem política sobre o conflito israelo-palestiniano para o palco da Eurovisão.

Antes de subir a palco, Madonna esteve na green room para conhecer os 26 concorrentes. O apresentador apresentou a 'rainha pop' como sendo a futura esposa. "Tens de me pedir primeiro em casamento", respondeu a artista.

A artista deixou ainda uma mensagem aos concorrentes. "Aqui somos todos vencedores", frisou Madonna. "Está aqui gente de todo o mundo e já visitei a alguns desses países... e o que junta todos estes países é a música (...) A música tem poder de juntar todos", acrescentou.

Quavo também marcou presença na final e frisou que trabalhar com Madonna é sempre um privilégio.