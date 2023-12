Baseado na obra de Antoine de Saint-Exupéry, este espetáculo, destinado a miúdos e graúdos, encena em palco as viagens do Principezinho e as suas interações com os habitantes de cada planeta, que ganham uma nova dimensão com os elementos musicais, circenses e de dança clássica.

Com suporte da tecnologia de video mapping, os espectadores poderão assistir de forma imersiva à história de aventura e aos encontros do Principezinho, que é acompanhada por um narrador, num registo em inglês (e legendado em português).

A produção da Broadway Entertainment Group apresenta-se pela primeira vez em Portugal e junta-se à celebração do centenário do Teatro Tivoli BBVA. A história do Principezinho de cabelos de ouro salta do livro para o palco do Teatro Tivoli BBVA, onde estará em cena até 17 de dezembro. Os bilhetes já estão à venda na ticketline e nos locais habituais.