"Ressuscitámos o metal em Vagos e este ano é a maior edição de sempre: É com muito orgulho que vemos as pessoas a aderir cada vez mais", afirmou o organizador.

Os promotores têm sentido um crescimento "muito acentuado" do público estrangeiro - em 2018, cerca de 15% dos 18 mil espetadores deslocaram-se de fora de Portugal - e, este ano, esperam que esses números se mantenham e possam até vir a aumentar.

"Recebemos pessoas do Brasil, Canadá, EUA ou Inglaterra, que vêm quer pela seleção de bandas quer pelo perfil do festival. Estamos a conseguir transmitir a mensagem e o conceito que nos move e a beleza de Vagos, são quatro dias muito bem passados, num local fantástico, com um rio belíssimo e atividades náuticas gratuitas e uma planície verdejante", assinalou.

"São quatro dias em estado de alegria, desde o momento em que as portas abrem até que fecham é diversão garantida", garantiu João Jesus.

No cartaz destaca-se a banda norte-americana Six Feet Under, considerada uma das mais importantes formações de death metal das últimas duas décadas a nível mundial, que se estreia sexta-feira em Portugal.

Fundados em 1993 na Florida, os Six Feet Under são liderados pelo vocalista Chris Barnes, ex-Cannibal Corpse, o único que se mantém da formação original.

"Os Six Feet Under são uma das mais importantes bandas de death metal das últimas duas décadas, tendo na voz de Barnes o principal fator que os diferencia das demais afetas a este género", assinala a organização na página internet do evento.

"Espera-se um ambiente único em Vagos para assistir a este concerto inédito no nosso país", acrescenta.

Os Candlemass, banda de doom metal, lideram o cartaz de hoje e a organização espera uma "imponente e memorável atuação" depois do regresso à banda sueca de Johan Langqvist, vocalista no álbum de estreia, lançado em 1986.

No cartaz de hoje destaca-se ainda a banda ucraniana de ‘metalcore' Jinger, que está a celebrar dez anos de carreira.

Sexta-feira, para além dos Six Feet Under, o cartaz inclui os alemães Primal Fear e os suecos Waitan, uma das bandas de black metal recentemente acusadas de ter simpatias nazis.

No sábado, um dos destaques do Vagos Metal Fest vai para os noruegueses Satyricon, uma das bandas "mais importantes e resilientes da subcultura black metal", cuja carreira tem quase 30 anos, e domingo sobem ao palco principal, entre outros, os finlandeses Stratovarius e os britânicos Napalm Death.