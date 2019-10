“Aquilo que tentei fazer com o espetáculo, que foi para mim o fundamento do tratamento de toda a história, foi a questão da lei do mais forte”, disse à agência Lusa a encenadora Marta Dias, responsável pela versão dramatúrgica e pela encenação da peça que parte do texto homónimo do autor austríaco Ferdinand Bruckner (1891-1958).

Para a criadora, esta peça levanta ainda outras questões que a angustiam. Como as de saber “se a tolerância tem limite” ou “se a democracia neste momento está tão permissiva, que permite a sua própria destruição e compromete a liberdade de todos e cada um”, exemplificou.

Algo que se torna ainda “mais pertinente”, para Marta Dias, num momento em que a Assembleia da República conta com um deputado eleito por um partido de “extrema-direita”, disse.

Da peça escrita em 1926 por Theodor Tagger, nascido em Sofia, que adotou o pseudónimo de Ferdinand Brucker, cuja ação o autor situou em 1923, Marta Dias disse ter pretendido dar-lhe um “toque futurista”, remetendo a ação para 2023.

“Não como uma data concreta, mas como uma data que está ali ao virar da esquina, um futuro próximo”, observou.