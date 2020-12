O festival Rádio SBSR.FM Em Sintonia – Sintoniza-te na Música Nacional arranca às 15h00 de hoje, na Altice Arena, com as primeiras três conferências de um ciclo subordinado ao tema “A Indústria da Música no contexto atual”.

Depois, passarão pelos três palcos montados no recinto: ProfJam e benjiprice, Chico da Tina, Conjunto Cuca Monga, Ganso, o espetáculo “Closer Integral” – Joy Division 40 anos depois (que junta Flak, Alexandre Cortez, Luís San Payo, Filipe Valentim, João Peste e Nancy Knox), Paulo Bragança, Ivandro, Amaura, Hause Plants e Domingues.

Os palcos estarão situados em três salas diferentes – Arena, Sala Tejo e Sala Fernando Pessa – e o público poderá circular entre eles.

“Há vários corredores, que na Altice Arena são muito largos, que só vão ter um sentido. As pessoas entram por um lado e saem pelo outro, nunca há cruzamento”, explicou o promotor Luís Montez, da Música no Coração, em declarações à Lusa esta semana.

Na Arena, o espaço principal, os lugares estão marcados e numerados, “as pessoas têm sempre o seu lugar”.

No caso de algum dos outros palcos estar cheio, os espectadores serão informados “através dos elementos da segurança e dos assistentes, porque haverá assistentes para levarem as pessoas aos lugares”.

Nas salas mais pequenas, “sempre que alguém sai, o lugar onde estava sentado é desinfetado”.

Assegurada está “a questão do afastamento”. “A Altice Arena tem uma capacidade para 20 mil lugares e nós vamos trabalhar para cinco mil , um quarto da capacidade”, disse Montez.

Além disso, há a “obrigatoriedade de usar máscara” e a disponibilização de álcool gel, “não só às entradas e às saídas, como através dos mochileiros, que nos outros festivais distribuem cerveja e aqui será álcool gel, gratuitamente, para quem precisar”.

Na sexta-feira, o festival Rádio SBSR.FM Em Sintonia – Sintoniza-te na Música Nacional arranca novamente às 15h00, com outras três conferências

A seguir, irão atuar: Capitão Fausto, Papillon, B Fachada, Afonso Cabral, Filipe Karlsson, Pedro de Tróia, IAN, Jasmim, Acid Acid e Sreya.

Pode assistir às conferências quem tem bilhete para o festival, mediante inscrição prévia.

Os concertos têm início às 17h15.

Durante o festival, será feita no local uma recolha de alimentos não perecíveis para a União Audiovisual, grupo informal criado em contexto de pandemia para ajudar trabalhadores do setor da Cultura.

Os horários e outras informações sobre o festival podem ser consulados em https://emsintonia.sbsr.fm/.