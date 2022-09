Em declarações hoje à Lusa, Diogo Marques, responsável pela organização do evento, destacou a presença no festival dos Gipsy Kings, The Stranglers, Fafá de Belém, Pedro Abrunhosa, Irma e Sons do Douro.

Pretende-se, segundo o responsável, “uma experiência sensorial única a todos os amantes de vinho e boa música que se juntarem na margem do rio Douro”.

Organizado em parceria com a Câmara Municipal de Lamego, Turismo do Porto e Norte e o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), o festival visa também atrair estrangeiros para “virem conhecer os produtos no nosso território, enriquecendo esta experiência com as vindimas que decorrem nesta altura”.

Com esse objetivo, disse Diogo Marques, o festival está a ser divulgado em vários países, nomeadamente na Alemanha, Inglaterra e França, entre outros.

Com uma programação pensada para “as diferentes pessoas e públicos de todas as idades, o espaço conta com várias áreas de interesse, ativações de marcas e dois palcos principais, por onde vão passar artistas nacionais e internacionais, produtores de vinhos da região do Douro, ‘chefs’ e especialistas”.

Assim, o primeiro palco é dedicado à música, com nomes como Gipsy Kings by Diego Baliardo, Fafá de Belém, Banda Filme Variações, Sons do Douro (17 setembro), Pedro Abrunhosa, The Stranglers, Tiago Bettencourt e Irma (18 setembro).

Focado na gastronomia e no entretenimento, o segundo palco acolherá o ‘Cook Stage’, que conta com a curadoria e moderação do chef Miguel Castro e Silva, com espetáculos de ‘Live Cooking’, degustações, música e palestras.

JJ Vintém, António Loureiro, Marlene Vieira, Catarina Nascimento, Tiago Bonito, José Guedes, Dirk Niepoort, Fernando Alvim e Miguel Gameiro são alguns dos nomes que sobem a este palco durante o fim de semana de 17 e 18.

Além da programação dos palcos principais, o Douro & Porto Wine Festival oferece ao público outras experiências e atividades.

É o caso da Área Premium, de Food trucks e Wine Houses: pequenas casas de madeira distribuídas de forma organizada pelo espaço, onde é possível degustar, provar e comprar vinhos das mais variadas quintas da Região Demarcada do Douro.

Criada a pensar nos que procuram uma experiência “mais ‘premium’ e sofisticada”, o festival apresenta a Zona Privilege, com bares exclusivos, uma zona de alimentação exclusiva e acesso ao palco, por exemplo.

O festival realiza-se no Porto Comercial de Cambres, Lamego, e os bilhetes custam entre 30 e 100 euros.

Ao longo de seis hectares, o espaço tem capacidade para cerca de 20 mil pessoas por dia, além de mais de 100 produtores de vinhos da região do Douro e mais de 10 Chefs e especialistas.

No local, serão disponibilizados parques de estacionamento, permitindo também aos visitantes que estejam nos concelhos limítrofes utilizarem ‘transfers’ gratuitos.

Há ainda a possibilidade de as pessoas que se desloquem de comboio poderem ir de barco até à zona do festival.