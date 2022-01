Depois de dois anos de interrupção, a "Tribo" tem reencontro marcado para o verão de 2022 no MEO Suodeste. De 2 a 6 de agosto, com abertura do campismo marcada para o dia 30 de julho, a Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, volta a ser o ponto de encontro de milhares de festivaleiros.

Esta segunda-feira, dia 24 de janeiro, a organização anunciou os primeiros nomes do cartaz da edição de 2022. Major Lazer, Timmy Trumpet, Pedro Sampaio, ProfJam, Bispo, Calema e Deejay Telio vão subir ao palco MEO do festival.

"As saudades são mais que muitas e mal podemos esperar para nos reencontrarmos na Zambujeira do Mar e celebrarmos juntos, na maior semana de férias de sempre! Mais novidades a anunciar brevemente", frisa a promotora em comunicado.

JÁ CONFIRMADOS:

Dia 3 de agosto

Palco MEO – Pedro Sampaio, ProfJam

Dia 4 de agosto

Palco MEO – Major Lazer, Timmy Trumpet

Dia 5 de agosto

Palco MEO – Calema, Deejay Telio

Dia 6 de agosto

Palco MEO – Bispo

Informação de Bilhetes

Preço dos bilhetes:

Passe Geral – 110 euros

Bilhete Diário – 50 euros

Locais oficiais de venda (só são válidos os bilhetes adquiridos nos locais oficiais de venda): meoblueticket.pt – Call Center Informações e reservas 1820 (24 horas), ABEP, Bilheteiras da Altice Arena, rede Pagaqui, FNAC e em bilheteira.fnac.pt, Worten, ACP, El Corte Inglês, Turismo de Lisboa.

No estrangeiro:

Festicket

Seetickets

Masqueticket (Espanha)

Pacotes de Alojamento e Serviços: Festicket