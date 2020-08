O Sol da Caparica regressa a Almada, em 2021, para aquela que será a sua sétima edição. Dias 12, 13, 14 e 15 de agosto do próximo ano, o Parque Urbano da Costa da Caparica volta a receber o festival de verão dedicado à música de expressão portuguesa.

As primeiras confirmações foram anunciadas pela organização esta quarta-feira. Mão Morta e Moonspell, dia 12 de agosto; Anselmo Ralph, Plutónio, ProfJam e Rui Orlando, no dia 13; e Diogo Piçarra, HMB e Pablo Martins (1Kilo), no dia 14, são alguns dos nomes que vão atuar no evento.

Mais uma vez, o recinto contará com uma Zona Graffiti enquanto que a Zona de Gaming será reforçada, a restauração alargada ao longo do espaço verde e a Zona Zen terá um lounge diferenciador, assinala ainda a organização. O palco principal e o palco secundário mantêm-se, bem como os palcos comédia e dança e o parque de desportos radicais.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais pelo preço de 22 euros para os bilhetes diários, 45 euros para os passes de 3 dias + Dia da Criança e 54 euros para quem adquirir o passe de 4 dias.