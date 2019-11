Halsey (seis), Shawn Mendes (cinco), Camila Cabello (quatro), Cardi B (quatro), J Balvin (quatro), Jonas Brothers (quatro) e os BTS (quatro) também estão entre os artistas mais nomeados.

O galardão de Melhor Vídeo é um dos mais cobiçados anualmente. Este ano, Ariana Grande, Billie Eilish, Rosalía, Taylor Swift e Lil Nas X lutam pelo prémio. Já na categoria de Melhor Artista, a disputa é entre Ariana Grande, J Balvin, Miley Cyrus, Shawn Mendes e Taylor Swift.

Entre as entregas de prémios, serão vários artistas a animar a gala dos MTV Europe Music Awards, em Sevilha. Liam Gallagher é um dos grandes destaques da noite - além da atuação, o músico britânico vai subir ao palco para ser homenageado com o primeiro Rock Icon da história do canal.

Niall Horan também vai subir ao palco dos MTV EMAs 2019. O músico irlandês vai apresentar ao vivo o seu novo tema "Nice To Meet Ya", o primeiro single do segundo álbum a solo do cantor.

Halsey, Rosalía, Becky G, Akon, Ava Max e Akon também prometem ajudar a fazer a festa, assim como Dua Lipa, que vai apresentar o seu novo single ("Don’t Start Now") ao vivo.

Becky G vai apresentar a cerimónia dos MTV Europe Music Awards. A cantora e atriz vai também atuar na gala de entrega de prémios.

A noite promete ser agitada para a artista de 22 anos, que também está nomeada na categoria de Melhor Artista Pop, juntamente com Ariana Grande, Camila Cabello, Halsey, Jonas Brothers e Shawn Mendes.

“Mayores” e “Sin Pijama” são dois dos temas mais conhecidos da jovem artista norte-americana.

LISTA DE NOMEADOS:

BEST PORTUGUESE ACT

David Carreira

Fernando Daniel - VENCEDOR

Plutónio

ProfJam

Tay

ARTISTA REVELAÇÃO

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

MELHOR ARTISTA POP

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

MELHOR ATUAÇÃO AO VIVO

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott

MELHOR ARTISTA ROCK

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

MELHOR ARTISTA HIP HOP

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

MELHOR ARTISTA ALTERNATIVO

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire Weekend

MELHOR ELETRÓNICA

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

MELHOR LOOK

Halsey

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

MAIORES FÃS

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Shawn Mendes

Taylor Swift

MELHOR PUSH

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

ROSALÍA

MELHOR WORLD STAGE

Bebe Rexha - Isle of MTV Malta 2019

Hailee Steinfeld - Isle of MTV Malta 2018

Muse - Bilbao, Spain 2018

The 1975 - Lollapalooza Paris Festival 2019

twenty one pilots - Lollapalooza Paris Festival 2019