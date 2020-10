Pelé, estrela do futebol mundial, lançou esta segunda-feira, dia 19 de outubro, uma canção escrita e cantada por si. "Acredita no Veio" conta com a participação da dupla mexicana Rodrigo y Gabriela.

Segundo a revista NME, o tema foi escrito há 15 anos, em 2005, em parceria com Ruria Duprat. "Escrevi-a porque quando jogava nos Santos, o treinador costumava dizer que quando perdíamos a culpa era dos jogadores... mas quando ganhávamos era a 'macumba' que ajudava", recorda.

"No futebol, o meu talento era uma dádiva de Deus. A música é apenas diversão", frisa Pelé.

Veja aqui o vídeo da canção.