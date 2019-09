"Hold On, We're Going Home", "Controlla", "Work", de Rihanna, "One Dance" e "Hotline Bling" foram servidos sem pausas - apesar da chuva intensa, o público dançou e cantou os temas do início ao fim.

Antes do adeus final, houve ainda tempo para "In My Feelings", "No Guidance" ou "Sicko Mode".

Para o final ficou um dos maiores sucessos da carreira do músico. "God's Plan" fechou a festa de Drake no Rock in Rio, sendo um dos temas mais celebrados da noite, com a multidão a oferecer o coro perfeito para o tema.

"Estive em vários sítios e vi várias caras. Este foi o melhor público da minha carreira", confessou Drake na despedida, pedindo ao público que abraçasse um desconhecido.

Durante mais de uma hora e meia, Drake passeou pelos seus maiores sucessos e por temas menos populares - o alinhamento certeiro e equilibrado foi um dos grandes trunfos do concerto no Rock in Rio Brasil.

A julgar pela emoção no final do concerto, a estreia de Drake no Brasil não podia ter corrido melhor. E já ficou a promessa de um regresso no futuro: "Esta pode ser a minha primeira vez aqui, mas não será a minha última vez".

Antes de Drake subir ao Palco Mundo da Cidade do Rock do Rio de Janeiro, Ellie Goulding animou a multidão. Durante uma hora, a cantora, que foi escolhida para substituir Cardi B, desfilou todos os seus principais sucessos. Apesar da chuva, os festivaleiros não arredaram pé - muitos deles entraram na festa apesar de estarem apenas a "guardar lugar" para o concerto do rapper.

"Aftertase" foi o tema escolhido pela cantora para abrir o concerto no maio palco do Rock in Rio. Seguiram-se "Animal", "I Need Your Love" e "Outside", garantido um arranque com garra e que prendeu a atenção do público.

Depois de alguns singles menos populares no meio do alinhamento, Ellie Goulding despediu-se da 'Cidade Maravilhosa' com uma mão cheia de sucessos - "On My Mind", "Anything Could Happen", "Lights", "Burn" e "Love Me Like You Do" fizeram os fãs soltar a voz.

Antes de Ellie Goulding, Bebe Rexha subiu ao Palco Mundo do Rock in Rio Brasil e trouxe consigo os seus principais sucessos - e, Myself & I", "I'm a Mess" e "I Got You", além de covers como "The Monster", de Eminem, e "Better Now", de Post Malone, não ficaram de fora do concerto.

Ao início da tarde, Alok teve a missão de abrir o Palco Mundo. No festival, o DJ brasileiro apresentou um set repleto de temas comerciais, incluíndo "Titanium", "It's My Life", "Mi Gente", "Better Off Alone" e "Old Town Road".

Este sábado, dia 28 de setembro, os Foo Fighters têm a missão de fechar o Placo Mundo na Cidade do Rock. "Da última vez que estiveram no Rock in Rio, em 2001, os Foo Fighters fizeram uma apresentação contagiante. (...) Agora, o público poderá mais uma vez cantar a uma só voz os hinos que os Foo Fighters acumulam em mais de 20 anos de carreira", lembra a organização.

Os Weezer, Tenacious D e CPM 22 +Raimundos também prometem contagiar o público no segundo dia do Rock in Rio Brasil.