Naquela que será a 5.ª edição da Drawing Room Lisboa, terá lugar a segunda edição do Prémio FLAD com exposição das obras dos artistas a concurso: António Olaio, Carla Cabanas, Cecília Costa, Maria Capelo, Noé Sendas, Paulo Lisboa, Pedro Barateiro, Pedro A.H. Paixão, Susanne S. D. Themlitz e Vera Mota.

O Prémio FLAD Desenho 2021, no valor de 20 mil euros, para um artista com trabalho exposto na feira, foi instituído no ano passado, numa parceria da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento e a Drawing Room Lisboa, que visa a promoção de novos artistas portugueses.

O vencedor da primeira edição do Prémio FLAD de Desenho foi o artista português Pedro Tropa.

Este ano, além do foco em Santiago de Compostela, com a presença de três galerias da capital galega, será lançado o novo livro de Rui Chafes, numa edição Pierre von Kleist, com a presença do artista.

Nesta edição, regressam ainda as “Millennium Art Talks”, que consistem em conversas com curadoria da Maria do Mar Fazenda; os Prémios Fundação Millennium, para talento emergente, projeto artístico destacado e projeto curatorial galeria; e o Prémio Viarco para novo talento.

A organização do certame destaca ainda, em comunicado, que foi renovado o acordo com a Câmara Municipal de Lisboa para aquisição de obras na feira.

A Drawing Room Lisboa foi criada como plataforma de valorização e comercialização do desenho, com o objetivo de promover esta disciplina e os artistas, sendo também dirigida a colecionadores, galeristas, outros profissionais e interessados em arte.