Em comunicado, a organização, que integra a IFEMA Madrid e a Câmara Municipal de Lisboa, considera que esta oitava edição da feira reafirmou "o seu papel como plataforma internacional da arte contemporânea em Portugal".

"O dinamismo das vendas reportado pelas galerias participantes reflete o firme compromisso dos colecionadores, tanto portugueses como internacionais, com a arte contemporânea", indica.

Quanto aos estimados mais de 14.000 visitantes, o balanço assinala a "adesão significativa" dos jovens "impulsionada pela iniciativa do Ministério da Cultura, que promoveu o acesso gratuito a menores de 25 anos na sexta-feira e no sábado", considerando que tal "contribuiu para aproximar a arte contemporânea das novas gerações e reforçar o compromisso da ARCOlisboa com a formação de novos públicos culturais".

"O atrativo das propostas artísticas apresentadas pelas galerias participantes [83 de 17 países], aliado ao dinâmico programa cultural das instituições públicas e privadas da cidade, foi fundamental para atrair colecionadores e profissionais de destaque a nível mundial", refere a diretora da ARCOlisboa, Maribel Lopez, citada no comunicado.

A organização adianta que a Câmara Municipal de Lisboa comprou 14 obras de sete artistas - Gabriela Albergaria, Ana Jotta, Carla Filipe, Mónica de Miranda, Maria Condado, João Maria Gusmão e Jonathan Saldanha -, enquanto a Fundação ARCO adquiriu obras das artistas Carla Filipe, Marina González e Nana Mandl.

Em relação aos prémios atribuídos, cujo "número continua a crescer", o comunicado indica que a galeria madrilena Travesía Cuatro venceu o III Premio Fundação Millennium bcp para o melhor expositor, tendo o Prémio Opening Lisboa distinguido o Enhorabuena Espácio, com os artistas Venuca Evanán e Fátima Rodrigo, enquanto a galeria Method, com os artistas Ammama Malik, Shivangi Kalra e Sajid Wajid Shaikh, recebeu uma menção especial.

Os novos Prémio Aquisição Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM) e Prémio Aquisição Coleção Studiolo – Candela A. Soldevilla, da colecionadora espanhola, foram atribuídos à obra de Glenda Leon - galeria Max Estrella - e à obra de Leonor Serrano Rivas - galeria Carlier | Gebauer -, e de Jorge Queiroz - Bruno Múrias -, respetivamente.

O Prémio de Aquisição MEXTO Property Investment foi atribuído à artista Ana Malta, da galeria This is not A White Cube.

A nona edição da ARCOlisboa vai decorrer de 28 a 31 de maio de 2026, mais uma vez no edifício da Cordoaria Nacional.