Drew Barrymore teve de abandonar um evento em Nova Iorque à pressa na noite de segunda-feira após um membro do público aproximar-se do palco e dizer que a conhecia e precisava encontrar-se com ela.

Novídeo a circular pelas redes sociais vê-se a atriz norte-americana à conversa com a também atriz e cantora Reneé Rapp, que apresentava o seu álbum de estreia "Snow Angel"', quando é interrompida por um homem que grita “Drew Barrymore”.

Fiel à sua imagem pública, Drew Barrymore reage com simpatia e abertura com um "Oh, meu Deus, sim? Olá!".

Ao mesmo tempo que se aproxima rapidamente do palco, o alegado 'stalker' [perseguidor] responde: "Sou o Chad Michael Busto, sabes que eu sou. Preciso encontrar-me contigo em algum momento enquanto estiver em Nova Iorque".

Logo perante a aproximação, vê-se Reneé Rapp a reagir com inquietação antes de se levantar e escoltar para fora do palco uma Drew Barrymore que nunca desviou o olhar do homem e manteve uma postura calma enquanto este era rodeado por vários seguranças.

"Ambas lidaram com aquilo muito bem e recuperaram rapidamente para continuar uma conversa incrível”, escreveu na rede social X (antigo Twitter) o jornalista McKenzie Morrell.

VEJA O VÍDEO.