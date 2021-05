Duran Duran, a-ha, Xutos & Pontapés e Bush são as mais recentes confirmações para a nova edição do Rock in Rio Lisboa. Os artistas juntam-se a Foo Fighters, The National e Liam Gallagher no Placo Mundo da Cidade do Rock, que volta a abrir portas nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista, em Lisboa..

Depois de 17 anos, os Duran Duran vão regressar a Portugal, ao Rock in Rio Lisboa. O concerto da banda está marcado para 25 de junho de 2022, no mesmo dia em que também atuam os nórdicos a-ha, os britânicos Bush e os portugueses Xutos & Pontapés, anunciou a organização.

As bandas juntam-se aos já confirmados Foo Fighters, The National e Liam Gallagher para a nona edição do festival – reagendada para junho de 2022. Os bilhetes já adquiridos mantém-se válidos para a nova data, adianta a organização em comunicado.

"Depois de uma pausa forçada de quatro anos, imposta pela pandemia, o Rock in Rio Lisboa vai voltar a abrir as portas da Cidade do Rock em junho de 2022 para a sua nova edição em Portugal - aquela que já é a mais desejada de sempre. Os motivos que fazem a espera valer a pena vão-se acumulando e os fãs já podem respirar de alívio: Duran Duran, a-ha, Bush e Xutos & Pontapés já estão confirmados para subirem ao Palco Mundo a 25 de junho, mantendo assim o alinhamento inicialmente previsto para este dia", frisa o Rock in Rio Lisboa.

Pela primeira vez no Rock in Rio, os Duran Duran serão o cabeça de cartaz do dia 25 de junho. Já a abertura do Palco Mundo ficará cargo dos britânicos Bush, que certamente não irá deixar de fora do alinhamento temas como "Swallowed" ou “"he Chemical Between Us".

"O trio nórdico de seu nome a-ha, considerado um dos maiores fenómenos pop de sempre, atua nesta mesma data e celebra assim a sua estreia em Portugal. Neste dia também se vai ouvir cantar em português e numa edição que se antevê emocionante não poderiam faltar os Xutos & Pontapés, presença assídua na história do festival", sublinha a organização.

Os bilhetes já adquiridos para este dia, tanto para a data original de 2020 como para 2021, mantém-se válidos. Todas as informações relacionadas com bilhetes deverão ser consultadas no site do Rock in Rio Lisboa.

A nona edição do Rock in Rio Lisboa foi reagendada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista. Além dos nomes hoje confirmados, fazem também parte do cartaz do Palco Mundo Foo Fighters, The National e Liam Gallagher. Em breve serão anunciadas mais novidades.