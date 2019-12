Este documentário foi estreado em 18 de dezembro de 2014, no Cinema S. Jorge, em Lisboa.

A edição inclui dois DVD, um com o documentário e respetivo 'trailer', outro com entrevistas e vários documentos como o do Discurso Grammy, ou a exposição sobre o fadista que esteve patente no Museu do Fado, em Lisboa, entre outros elementos.

O título, “Homem no Mundo”, faz referência a dois álbuns criados em parceria com o poeta José Carlos Ary dos Santos (1937-1984), “Um Homem na Cidade” (1977) e “Um Homem no País” (1983), refletindo as digressões internacionais do criador de “Canoas do Tejo”.

O fadista, que conta editar um novo disco no próximo mês, encerrou as atuações ao vivo no passado dia 09 de novembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

“É altura de acalmar”, disse então o fadista em entrevista à agência Lusa, recordando que começou a cantar há 57 anos.

“É só uma saída de cena, dos palcos”, sublinhou Carlos do Carmo, afirmando que a decisão “não foi difícil” de tomar, “foi pensada” e "este era o momento”.