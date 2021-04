"É o português" é o mais recente single dos Toka & Dança. Segundo a banda de Marco de Canaveses, o tema "reforça um símbolo de força, orgulho e de união entre todos os portugueses"

"'É o português' é uma música criada com o intuito de recordar-nos que há esperança e que o povo português irá vencer. Porque todos juntos somos Portugal", frisa a editora em comunicado.

O novo single dos Toka & Dança é o primeiro editado pela Espacial "2021 revela-se promissor e os Toka e Dança preparam-se para apresentar novas canções que vão levar o nome do país aos quatro cantos do mundo. Um novo trabalho que daremos a conhecer muito em breve e que faz parte de um virar de página deste grupo que assinou este mês contrato com a editora Espacial", frisa em comunicado.