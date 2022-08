A confirmação chegou por parte da promotora Everything is New. Os Coldplay vão mesmo dar um concerto em Portugal em 2023 no Estádio Cidade de Coimbra, a 17 de maio.

O burburinho começou no Twitter quando o novo videoclip da banda, do tema "Humankind", estreou e nele apareceram imagens de vários dos estádios onde a banda vai tocar, incluindo do de Coimbra. Depois disso, alguns meios de comunicação avançaram com a notícia, mas faltava chegar a confirmação oficial.

Os bilhetes estarão à venda esta quinta-feira, 25 de agosto, a partir das 10h00. O preço dos bilhetes oscila entre os 65 e os 150 euros, sendo o preço para a plateia de 85 euros.

O último concerto de Chris Martin e companhia em Portugal foi em 2012, no Estádio do Dragão, no Porto.

Depois de esgotar seis noites seguidas no Wembley Stadium em Londres, a banda anuncia assim mais concertos em estádios europeus que recebem, pela primeira vez, a Music of the Spheres World Tour. Com arranque em Portugal, a tour segue por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Holanda, além dos espetáculos no Reino Unido em Manchester e Cardiff.

A produção do espetáculo utiliza energia 100% renovável em quase todos os locais, traz consigo o primeiro sistema de geradores em tour no mundo, feito a partir de 40 baterias de carros elétricos, bicicletas motorizadas e pistas de dança cinéticas, que permitem aos fãs fazer parte do espetáculo, criando energia através das mesmas. Os concertos têm ainda painéis solares e turbinas eólicas em cada espetáculo e por cada bilhete vendido é plantada uma árvore.

Lista de preços:

Relvado - 85€

Bancada Nascente Inferior - 150€ (com marcação)

Bancada Poente Inferior - 150€ (com marcação)

Bancada Nascente Superior - 120€ (com marcação)

Bancada Poente Superior - 120€ (com marcação)

Bancada Sul Inferior - 90€ (com marcação)

Bancada Sul Superior - 65€ (com marcação)

Mobilidade Condicionada- 65€

Pontos de venda oficiais: FNAC, El Corte Inglés, Worten, Agência ABEP, Ticketline.pt, Seetickets.com, Masqueticket.com e everythingisnew.pt