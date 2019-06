Antes do arranque do espetáculo do britânico, o ambiente já era de festa. Enquanto o Estádio da Luz ia enchendo, Ben Kweller, Zara Larsson e James Bay também ajudaram a preparar a festa - os artistas têm acompanhado Ed Sheeran na digressão e abriram o concerto do artista em Lisboa.

Depois dos convidados especiais do inglês terem animado o público, às nove da noite em ponto, a multidão recebeu Ed Sheeran como quem festeja a vitória de um clube numa competição - gritos, aplausos, assobios e lágrimas à mistura.

A entrada do cantor britânico em palco foi projetada nos ecrãs gigantes do palco, a fazer lembrar e entrada em campo de uma equipa de futebol. Enquanto ainda só se ouviam os primeiros acordes de "Castle on the Hill", a euforia já era total - Ed Sheeran, não podia esperar uma entrada mais triunfal.

Com a sua guitarra, o músico soltou os primeiros versos do tema - "When I was six years old I broke my leg/ I was running from my brother and his friends/ And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down/ I was younger then, take me back to when I". Apesar de não ser o single de maior sucesso da carreira do britânico, as 60 mil pessoas juntaram-se a uma só voz ao músico e provaram de imediato que iriam acompanhar o artista em todos os temas.

Rita Sousa Vieira SAPO24/MadreMedia

No arranque, o cantor lembrou que só esteve uma vez em Portugal, em 2014 (por lapso, no concerto, Ed Sheeran disse várias vezes que tinha atuado no Rock in Rio Lisboa 2012) e deixou um aviso ao público: "Se não conhecem as canções, vão ser duas horas de seca. Sou apenas eu, o microfone e a guitarra".

A viagem pelo álbum “Divide”, o último do artista, continuou com "Eraser", que agitou as 60 mil pessoas que esgotaram a 'Luz'. O tema abriu caminho para “The A Team", um dos primeiros sucessos da carreira do artista britânico - mal soaram os primeiros acordes, os telemóveis levantaram-se criando um manto de luzes.

Em menos de vinte minutos, Ed Sheeran conquistou todas e cada uma das pessoas que não faltaram ao concerto. Canção a canção, os fãs foram subindo o volume das vozes e cantaram todos os temas em perfeita sintonia com o britânico.

"Este é o meu primeiro concerto a solo em Portugal. E eu lembro-me que no Rock in Rio Lisboa o público gritou bem alto. E aqui?”, perguntou o cantor. O grito foi uníssono e fez eco por Lisboa fora.

A viagem continuou ao som de "Dive", de “Divide”, e de “Bloodstream”, tema do disco “x”.

"Vocês são o público mais barulhento desta digressão, da Europa", frisou entre canções."É muito tempo em digressão, muito tempo a tocar a mesmas canções", atirou de seguida o cantor, lembrando que vai editar um álbum no verão, só com colaborações. "Espero que gostem", acrescentou.

E o que se seguiu foi "I Don't Care", o mais recente tema de Ed Sheeran e que conta com a colaboração de Justin Bieber. Apesar de ter chegado há poucas semanas, o tema foi recebido com euforia e abraço pelo público do início ao fim.

Depois de "Tenerife Sea", o nono tema do espetáculo, chegou um dos momentos mais celebrados da noite. Em cerca de cinco minutos, Ed Sheeran desfilou por "Lego House”, "Kiss Me” e “Give Me Love”, três dos seus maiores sucessos de sempre. A multidão cantou a uma só voz, houve muitas lágrimas, abraços e sorrisos - os temas do britânico fazem parte da banda sonora de milhões de pessoas e as 60 mil que tiveram a oportunidade de viver este momento ao vivo, certamente, nunca mais o vão esquecer (pelo menos enquanto estiver guardado na memória do smartphone).

Quase como um maestro, ao longo de todo o concerto (o introvertido) Ed Sheeran dominou multidão, que foi sempre um coro harmonioso, que respondeu sempre com energia aos pedidos de palmas e de braços no ar.

Depois da explosão de emoções, seguiu-se “Galway Girl” e “Poor Wayfaring Stranger”, que aqueceram ainda mais o ambiente no Estádio da Luz. As emoções continuaram à flor da pele com “I See Fire”, com o público fazer ouvir-se a distâncias consideráveis.

Rita Sousa Vieira SAPO24/MadreMedia

"Lisboa, quero que cantem todas as palavras desta canção. Se não cantarem, estão no concerto errado", avisou Ed Sheeran. E sem dar muito tempo para os fãs recuperarem, o músico atirou-se a "Thinking Out Loud" - pode parecer repetitivo, mas a verdade é que as 60 mil pessoas celebraram cada single com euforia total.

E, logo depois, mais uma dose bem servida de emoções (e bem fortes) - “Photograph” garantiu um dos momentos de maior cumplicidade entre o artista e os seus fãs. E, mais uma vez, muitas lágrimas pelo meio.

Se o coração dos fãs já palpitava forte, ainda mais forte palpitou quando Ed Sheeran tocou os primeiros acordes de “Perfect”, um dos singles de maior sucesso da carreira do artista. Com os telemóveis no ar, a multidão deu mais Luz ao Estádio, criando um cenário perfeito.

Depois das emoções, “Nancy Mulligan” e “Sing” fizeram o público dançar e saltar ainda mais alto - especialmente “Sing”, um dos primeiros singles da carreira do artista, e que deixou os fãs em euforia total.

O que se seguiu é difícil de traduzir em palavras - é como se 60 mil pessoas estivessem a gritar ao nosso ouvido. E a ovação fez Ed Sheeran regressar rapidamente e com uma camisola da seleção nacional de futebol.

Para o encore, Ed Sheeran guardou dois grandes trunfos. O adeus começou com “Shape of You”, carimbando um dos momentos mais animados da noite (e sem lágrimas) - o público festejou, cantou, dançou, saltou e tudo no superlativo.

A despedida foi ao som de "You Need Me, I Don't Need You", com os fãs a pedirem mais e mais. Mas foi mesmo o fim.

Durante uma hora e 45 minutos, Ed Sheeran provou ser um verdadeiro "one man show" - sozinho em palco, apenas com a sua viola, microfone e o looper, o cantor britânico conquistou todas as 60 mil pessoas e provou mais uma vez porque é que é considerado um dos melhores artistas da sua geração.

Foi uma noite que, a julgar pela reação do público, superou as melhores expectativas - quem enfreou uma odisseia para conseguir bilhetes para o concerto, de certeza que o voltará a fazer no regresso do cantor a Portugal (pela festa deste sábado, da próxima vez não chegarão dois estádios ).

De James Bay e Zara Larsson: a festa antes do concerto de Ed Sheeran

créditos: Rita Sousa Vieira / MadreMedia

Ben Kweller foi o primeiro a subir ao palco do Estádio da Luz. Ainda com as bancadas praticamente vazias, o músico norte-americano apresentou alguns dos temas dos seus seis discos.

Durante mais de 30 minutos, apenas com a sua guitarra (e às vezes harmónica ou piano), o cantor de 37 anos serviu de banda sonora para algumas conversas e até para partidas de sueca - no relvado, os fãs estenderam toalhas coloridas e foram queimando tempo com jogos de cartas, conversas, comida e bebidas.

Apesar de ser desconhecido para a maioria do público, Ben Kweller conseguiu conquistar alguns aplausos do público.

Logo depois, pouco antes das 19h00, Zara Larsson subiu a palco ao som de "Symphony", um dos maiores sucessos da sua carreira. A cantora sueca foi recebida com uma ovação e em poucos minutos conseguiu pôr o público a dançar e a cantar.

Entre os fãs de Ed Sheeran, centenas também provaram que seguem a carreira da artista de 21 anos - além de ter os refrães na ponta da língua, o público não perdeu a oportunidade para gravar e partilhar nas redes sociais alguns momentos do concerto.

No alinhamento seguiu-se "This One's for You", tema do Euro 2016, que foi celebrado pelas milhares de pessoas.

No Estádio da Luz, Zara Larsson apresentou ainda o seu novo single, "Ruin My Life" - o tema serve de aperitivo para o próximo disco da sueca. Para o final ficou "Lush Life", o primeiro sucesso da carreira da jovem artista, que garantiu uma despedida em festa.

A estreia de Zara Larsson em Portugal não podia ter corrido melhor, ficando no ar a promessa de um regresso a solo.

Ainda antes de Ed Sheeran subir a palco, James Bay brindou o público com uma pequena viagem pela sua carreira. Com temas mais recentes na bagagem, o músico britânico não deixou de fora do alinhamento as canções que o colocaram nos tops do Reino Unido.

O arranque do concertou foi ao som de “Pink Lemonade” , seguindo-se “If You Ever Want To Be In Love" e “Peer Presure”, tema que o britânico editou em 2018 com Julia Michaels.

"Let it Go" também não ficou de fora e garantiu um dos momentos mais ovacionados à hora do pôr do sol, tal como aconteceu com "Us", tema que faz parte da banda sonora do filme “After”. A despedida foi ao som de “Hold Back The River”, repetindo-se mais ovação em uníssono.