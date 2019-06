Depois de uma longa espera, Ed Sheeran está de volta a Portugal, desta vez para com dois concertos em nome próprio no Estádio da Luz, em Lisboa. Antes da abertura das portas para o primeiro espéculo, o SAPO Mag conversou com alguns fãs que fizeram centenas de quilómetros para ver pela primeira vez ao vivo o cantor britânico.

Veja o vídeo:

Os concertos da nova digressão europeia são os primeiros a solo cantor britânico em Portugal - o artista tinha apenas atuado no Rock in Rio Lisboa 2014, no Parque da Bela Vista.

Ed Sheeran, o artista mais vendido em todo o mundo em 2017, lançou o seu terceiro álbum “Divide”, vencedor de um Grammy, em março de 2018. "Considerado o maior compositor da sua geração, Ed continua a dominar as tabelas, um pouco por todo o mundo. Com mais de 15,5 milhões de cópias vendidas até agora, conta com singles de sucesso como 'Shape of You', o terceiro single mais vendido de todos os tempos no Reino Unido e na maioria dos canais do Spotify, 'Castle on the Hill', 'Galway Girl', 'Perfect' e 'Happier'", lembra a Everything Is New.

Em 2011, o britânico lançou o seu álbum de estreia “+” (Mais), que inclui “The A Team”. Já em 2014 editou “x” (Multiplicar), que contou com o tema “Thinking Out Loud”. O segundo trabalho conquistou a liderança nas tabelas dos dois lados do atlântico - o álbum foi 90 vezes Disco Platina, com 16 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.

O músico é vencedor de vários prémios ao longo da sua carreira, entre eles quatro Grammy, quatro Ivor Novell, cinco BRIT Awards e seis Billboard Awards.