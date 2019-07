O EDPCoolJazz, que decorre em vários locais de Cascais durante o mês de julho, começa hoje, nos Jardins da Casa das Histórias Paula Rego, com um DJ set do radialista Rui Miguel Abreu, mas as oito noites de concertos arrancam na terça-feira, no Hipódromo Manuel Possolo, com os The Roots e os portugueses HMB.

Para o grupo norte-americano de rap, fundado em 1987 em Philadelphia por Black Thought e Questlove este será um regresso a Portugal. Já tinham atuado em 2012 no festival Sudoeste (Zambujeira do Mar) e em 2004 no festival de Paredes de Coura.

Com mais de uma dezena de álbuns editados – o de estreia, “Organix”, data de 1993, e o mais recente, “...And then they shot your cousin”, de 2014 -, os The Roots são, há quase uma década a banda residente dos programas televisivos de Jimmy Fallon.

Atualmente com oito elementos, o grupo conta com colaborações com músicos como Eryah Badu, Mos Def, Common, Ursula Rucker, Dice Raw, John Legend, Talib Kweli, Elvis Costello e D’Angelo, entre outros.